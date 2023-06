Soulèvement de la terre : La dissolution officialisée en conseil des ministres

Le gouvernement avait entamé la procédure de dissolution dès le 28 mars, peu de temps après les affrontements violents entre les forces de l'ordre et les opposants aux retenues d'eau de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), dont le mouvement était accusé.

La dissolution des Soulèvements de la terre, a été officiellement annoncée par le gouvernement lors du Conseil des ministres, une décision attendue depuis longtemps. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait déjà confirmé la veille qu'il présenterait le décret de dissolution, qui était très attendu depuis plusieurs semaines.

La procédure avait été bloquée pendant plus de deux mois, mais elle a finalement abouti après une nouvelle manifestation soutenue par les Soulèvements de la terre le week-end dernier, lors de laquelle des incidents ont éclaté, notamment lors de protestations contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin.

Le mouvement écologiste a vivement critiqué cette dissolution, la qualifiant de "particulièrement inquiétante" et affirmant qu'elle avait été demandée directement par l'agro-industrie et la FNSEA au chef de l'État. Les Soulèvements de la terre ont déjà annoncé leur intention de saisir la justice et de croire en la possibilité d'une victoire juridique pour contester cette décision qu'ils jugent injuste, tout comme d'autres dissolutions motivées par des considérations politiques au cours des dernières années.