Ces nouvelles pièces, qui seront frappées à Pessac, ont été dessinées par le graveur général de la Monnaie de Paris, Joaquin Jimenez, qui avait déjà imaginée les actuelles pièces de 1 et 2 euros. Le nouveau dessin s'inspire du dessin précédent: on y retrouve un arbre stylisé représentant un chêne, qui évoque "la force et la justice" et un olivier, qui "symbolise la paix", sur lequel est apposé la devise française.

Selon la Monnaie de Paris, 30 millions de nouvelles pièces de 2 euros seront mises en circulation à compter du 1er janvier 2022.