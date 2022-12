La SNCF annonce que deux trains sur trois seront en circulation vendredi 23 décembre.

Des fêtes de fin d'année perturbées par la SNCF ? Le 19 décembre, le collectif de contrôleurs de la SNCF a annoncé le maintien de son préavis de grève pour Noël et le Nouvel An, avec l'appui de Sud Rail et de la CGT-Cheminots. Face à cela, la compagnie ferroviaire a anticipé et prévoit un trafic perturbé dès vendredi avec deux trains sur trois en cirulation.

Lors du premier week-end de grève, qui a eu lieu du 2 au 5 décembre, la SNCF avait annulé 60% de ses TGV et Intercités. Pour les fêtes de fin d'année, la compagnie souhaite éviter un tel scénario. Si cela devait arriver, beaucoup de familles serait impactée par la grève. Car malgré le mouvement des grévistes, les Français ont favorisé le train pour faire leurs déplacements en cette fin d'année.

À Lire Aussi

SNCF : Sud-Rail et la CGT maintiennent leur préavis de grève pour les fêtes de fin d'année