Selon Emmanuel Macron, un confinement le week-end, "c'est une vie qui est impossible" en Ile-de-France

Certains éléments du contenu de cette visioconférence et des propos d'Emmanuel Macron ont été relayés par France Bleu :

"Ça veut dire qu’il faut sans doute des mesures de freinage qui correspondent à cette dynamique, qui soient efficaces pendant quelques semaines. (...) Une fois qu’on a fait ça, on voit bien que, même si on prend des mesures de freinage, ce qu’on va faire dans les prochaines heures, moi j’ai entendu ce qui a été dit par plusieurs : la fatigue en particulier des jeunes dans les quartiers populaires, la nécessité de continuer à faire du sport et puis le sujet du grand air".

Emmanuel Macron souhaiterait avoir une réponse adaptée :

"Donc je pense qu’il faut qu’on réfléchisse à avoir la réponse la plus adaptée et proportionnée, qu’elle soit bien intelligible pour nos concitoyens, avoir des mesures où ils retrouvent un peu le grand air et de souffler tout en donnant de la visibilité dans le temps, ça c’est clair".

Lors de cette réunion avec les élus, Emmanuel Macron aurait tenu les propos suivants sur la piste de l'instauration d'un confinement le week-end en Ile-de-France :

"On ne peut pas reconfiner du vendredi soir au dimanche soir. (...) La vie dans cette région est quand même un peu différente, le confinement le week-end est une mesure qui est compliquée à prendre. On a des gens qui rentrent tous les soirs très tard chez eux. On ne peut pas les reconfiner du vendredi soir au dimanche soir, c'est une vie qui est impossible".

Emmanuel Macron pourrait donc chercher à éviter un nouveau confinement en Ile-de-France.