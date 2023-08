Russie : l’opposant Alexeï Navalny a été condamné à 19 ans de prison supplémentaires

L'opposant russe Alexeï Navalny a été condamné pour "extrémisme".

Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a été condamné vendredi à 19 ans de prison supplémentaires pour "extrémisme", selon France 24. Il devra purger cette peine dans une nouvelle colonie pénitentiaire. Ce site à "régime spécial" est l'un des établissements pénitentiaires à la plus sinistre réputation en Russie, d'ordinaire destiné aux criminels les plus dangereux et aux condamnés à perpétuité.

Alexeï Navalny a appelé les Russes, dans un message diffusé par son équipe, à continuer à "résister" face à la "bande de traîtres, de voleurs et de crapules qui ont pris le pouvoir. Poutine ne doit pas atteindre son objectif. Ne perdez pas la volonté de résister".

Il considère sa peine comme l'équivalent d'une "condamnation à perpétuité".

Peu après l’annonce de sa condamnation, les réactions de la communauté internationale se sont succédé. L'Union européenne a jugé "inacceptable" la condamnation d’Alexeï Navalny, dénonçant un verdict "aux motivations politiques" et appelant de nouveau à sa libération "immédiate et inconditionnelle".

L'ONU a demandé sa "libération immédiate".

Alexeï Navalny a été emprisonné à son retour en Russie, au début de l’année 2021, après avoir survécu à un empoisonnement qu'il impute aux services de sécurité russes ayant agi sur ordre du Kremlin, puis il a été condamné à trois reprises.

Son procès pour "extrémisme" se déroulait à huis clos dans la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, à 250 km à l'est de Moscou, où il purge actuellement une peine de neuf ans de privation de liberté à la suite de sa condamnation en juin 2022 pour "fraude".

Alexeï Navalny, régulièrement placé à l'isolement et confronté à des problèmes de santé, avait dit jeudi s'attendre à une "peine longue, stalinienne".