Retraites, Stade de France, Jean-Luc Mélenchon, affaire Abad, Vladimir Poutine : Emmanuel Macron se livre dans une interview pour le début de son second mandat

Emmanuel Macron a évoqué de nombreux sujets d'actualité et s'est confié sur ses projets politiques dans un entretien à la presse régionale ce vendredi 3 juin 2022.

Interrogé ce vendredi 3 juin par plusieurs quotidiens régionaux, Emmanuel Macron a balayé les sujets de préoccupation du début de son nouveau quinquennat. Le président de la République a également fait plusieurs annonces concernant les retraites et le pouvoir d’achat.

Ce vendredi matin, le chef de l'Etat a accordé à plusieurs titres de la presse régionale son premier entretien depuis sa victoire présidentielle. De très nombreux sujets ont été abordés dans cette interview.

Sur les thèmes de l’écologie, du pouvoir d'achat et institutions, le président de la République veut réunir un « Conseil national de la refondation », après les législatives, avec les « forces politiques, économiques, sociales, associatives » ainsi que des citoyens tirés au sort pour « atteindre » cinq objectifs qui toucheront notamment au pouvoir d’achat et à l’écologie.

« J’ai porté cinq objectifs pendant la campagne : l’indépendance (industrielle, militaire, alimentaire…), le plein-emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l’égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Pour les atteindre je veux réunir un Conseil national de la refondation, avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires et de citoyens tirés au sort. Ce conseil, que je lancerai moi-même, sera enclenché dès après les législatives » des 12 et 19 juin.

Emmanuel Macron assure que la réforme des retraites entrera en vigueur « dès l’été 2023 ». Il souhaite indexer les retraites « dès cet été » et les réformer à l'automne :

« Quant au travail sur la réforme des retraites, qui est indispensable au financement de nos transformations, il commencera après ce Conseil (national de la refondation destiné à définir une nouvelle méthode de gouvernance, NDLR) et la réforme entrera en vigueur dès l’été 2023 », a déclaré le chef de l’Etat.

Sur l’hypothèse de voir Jean-Luc Mélenchon accéder au poste de Premier ministre en cas de victoire de la Nupes aux législatives, Emmanuel Macron assure qu'« aucun parti ne peut imposer un nom ».

Emmanuel Macron s’est dit « indigné » par « ce que nous avons vu » au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions samedi dernier :

« J’ai été comme nous tous indigné par le désordre sous toutes ses formes et par ce que nous avons vu. J’ai une pensée pour les familles qui ont été bousculées, qui n’ont pas pu accéder aux places qu’elles avaient payées. C’est pour cela que je souhaite qu’on puisse les indemniser le plus vite possible ».

Il a aussi « demandé au gouvernement de déterminer les responsabilités et de les expliquer dans les moindres détails à nos compatriotes, aux Britanniques et aux Espagnols ».

Pour Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a « fait une erreur historique et fondamentale » et s'est « isolé » avec la guerre en Ukraine.

Selon le locataire de l’Elysée, l’Occident doit se préparer à une « guerre d’usure » sur le « long terme » en Ukraine.

Le chef de l’Etat a indiqué qu’il « n'y a aucun risque de coupure » d'électricité l'hiver prochain. Malgré la mise à l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires, le chef de l'Etat assure qu'il n'y a pas de risque de coupure car « quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen ».

Dans le cadre de l’affaire Damien Abad, Emmanuel Macron souhaite que le ministre puisse « mener à bien son travail » au gouvernement.