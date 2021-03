Restrictions pour Pâques : Angela Merkel reconnaît « une erreur » et demande « pardon »

Angela Merkel reconnaît « une erreur » et demande « pardon » aux Allemands suite au projet d'appliquer des mesures sanitaires strictes pour la période de Pâques. Ces mesures ne seront finalement pas appliquées.

Angela Merkel a officiellement reconnu ce mercredi avoir fait « une erreur » après avoir annoncé vouloir durcir pour le long week-end de Pâques les règles sanitaires déployées pour ltter contre la Covid-19 en Allemagne. Angela Merkel a donc confirmé l'abandon de ce projet qui avait suscité de vives critiques.

« Une erreur doit être appelée une erreur et, plus important encore, elle doit être corrigée et si possible à temps. Je sais que cette proposition a provoqué une incertitude supplémentaire, je le regrette profondément et pour cela je demande pardon à tous les citoyens ».

Angela Merkel s’exprimait à l'issue d'une réunion d'urgence avec les dirigeants des Etats-régions allemands.

La chancelière allemande a donc été contrainte de rétropédaler sur les mesures sanitaires annoncées pour le week-end de Pâques face aux vives critiques.

Cette idée d’un verrouillage pour cinq jours à Pâques avait été pensée avec les meilleures intentions​, selon elle, dans le but de « ralentir et inverser la troisième vague de la pandémie », mais elle n’était pas réalisable dans un bref laps de temps. Tous les commerces devaient fermer et les offices religieux auraient dû être organisés par visioconférence.

La pandémie et la crise sanitaire en Allemagne pourraient rebattre les cartes à six mois des élections qui marqueront la fin d’une période de seize années pour Angela Merkel aux commandes de l’Allemagne.