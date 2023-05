Rennes : un adolescent de quatorze ans vivait reclus depuis sa naissance, sa mère a été mise en examen

La mère d'un adolescent de quatorze ans qui vivait reclus depuis sa naissance a été mise en examen.

Un adolescent de quatorze ans vivait reclus depuis sa naissance à Rennes. Jamais scolarisé, il présentait un état général « très dégradé ». Cette découverte a été dévoilée ce mercredi par Ouest France. Selon le quotidien régional, le garçon avait été admis aux urgences en juillet 2022 après avoir été victime d'un malaise, selon sa mère. À l'hôpital, les médecins ont constaté que l'adolescent présentait « un retard de développement intellectuel » et un poids anormalement bas. Selon le parquet de Rennes, celui-ci ne pesait que 27 kilos lors de son admission. L'enfant a grandi enfermé la plupart du temps chez lui dans un appartement insalubre de Rennes, coupé du monde extérieur. Une situation très rare, surtout pendant plus de 14 ans.

La situation avait été signalée aux autorités, qui découvrent que l'enfant n'est déclaré auprès d'aucun médecin et n'est pas scolarisé dans un établissement scolaire.

Sa mère, entendue par la police, s'est vue retirer la garde de l'enfant, celui-ci étant placé en juillet 2022 auprès de l'aide sociale à l'enfance.

Son placement a depuis été renouvelé et un juge des enfants suit sa situation.

Dans le même temps, la mère de l'enfant a fait l'objet d'une enquête préliminaire. Le 16 mai dernier, elle a été mise en examen par le parquet de Rennes pour des faits de « soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant » et « privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de moins de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité », et placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement, qui se tiendra le 5 octobre prochain devant le tribunal correctionnel.

Pour ces faits, elle encourt respectivement jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende et jusqu'à sept ans et 100.000 euros d'amende.

Selon les médecins qui l'ont pris en charge lors de son admission aux urgences, l'enfant souffrait de « troubles du langage » et « avait peur des autres ».

Le parquet de Rennes a indiqué au Figaro que l'enfant, né à l'étranger, a été déclaré à l'Ambassade de France de son pays de naissance et vivait dans un appartement « insalubre » situé à Rennes. Avant d'emménager à Rennes, le garçon et sa mère vivaient tous deux à Paris une dizaine d'années durant. La quadragénaire a expliqué avoir fait cours à la maison à son enfant, se défendant de toute maltraitance en affirmant faire de son mieux pour son fils « depuis le début », « en l'ouvrant vers le monde selon son âge et le protégeant également ».

