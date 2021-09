Renforcement des effectifs, contrôle des forces de l'ordre, plaintes en ligne, procédure pénale : Emmanuel Macron présente une série de mesures dans le cadre du Beauvau de la Sécurité

Emmanuel Macron a clos le Beauvau de la sécurité ce mardi 14 septembre depuis la ville de Roubaix, dans les Hauts-de-France. Le chef de l'Etat a annoncé dans une allocution des mesures "substantielle", et des changements "radicaux". Dans la cour de l'école de police, il s'est adressé à des policiers, des gendarmes et des élus des Hauts-de-France, dont Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle.

Emmanuel Macron a annoncé que la formation initiale des policiers sera augmentée de 4 mois. La formation continue sera quant à elle augmentée de 50%. Ces formations seront "sanctuarisées par la hiérarchie et valorisée financièrement".

Un "centre de formation" sur le maintien de l'ordre sera accessible pour les agents en Ile-de-France, afin de former des compagnies de CRS et des escadrons de gendarmerie.

Dans le cadre de l'application de ces mesures, Emmanuel Macron a dévoilé le déblocage d'un budget supplémentaire de 500 millions d'euros en 2022 pour mettre en œuvre les propositions décidées lors du Beauvau de la Sécurité.

Le budget du ministère de l'Intérieur augmentera de 1,5 milliard d'euros en 2022. Les 500 millions d'euros constituent une rallonge par rapport à la hausse de 900 millions d'euros annoncée par le premier ministre Jean Castex fin juillet.

Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait une "simplification drastique" de la conduite des enquêtes. Cette réforme devra être précisée dans le cadre des États généraux de la justice, dont l'ouverture est prévue prochainement :

"Que voit-on quand on va dans un commissariat? Des piles de papiers. Que voit-on dans les tribunaux? Des piles de papiers. Le formalisme et la lourdeur des procédures sont les ennemis communs de nos forces de sécurité et de nos magistrats".