Remaniement, émeutes, bilan des 100 jours, cap politique pour la rentrée : Emmanuel Macron s’exprimera lundi sur TF1 et France 2 à 13h depuis Nouméa

Des Français écoutent une allocution du président de la République, Emmanuel Macron.

Après avoir pris une première fois la parole vendredi juste avant le Conseil des ministres, Emmanuel Macron sera interviewé dans le journal de 13 heures de TF1 et France 2 ce lundi 24 juillet. Le président sera en duplex de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, où il entame un déplacement à partir de dimanche.

Le chef de l’Etat sera interrogé par les journalistes Jacques Legros et Nathanaël de Rincquesen.

Emmanuel Macron devrait s’exprimer sur le bilan des « 100 jours » pour « apaiser » le pays après la réforme des retraites et revenir sur les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel.

Le président de la République devrait aussi préciser son cap pour les prochains mois.

Lors du Conseil des ministres de vendredi, Emmanuel Macron a fixé un « cap clair » : « l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste », autour de quatre chantiers, l'ordre républicain, la réindustrialisation et le « plein-emploi », les services publics (l’éducation et la santé), et la planification écologique, qui sera présentée à la « fin de l'été ».

Parmi les défis de la rentrée, il y aura la phase finale de la préparation des Jeux olympiques et la mise en place d'un « cadre exigeant » pour la mise en « ordre » des finances publiques.

Lundi matin, le nouveau gouvernement va se réunir autour d’Elisabeth Borne à 9h15 pour « anticiper les risques de l'été » et travailler sur les « priorités de la rentrée » fixées par Emmanuel Macron, notamment la rentrée scolaire, la préparation du budget pour 2024 et la transition écologique.

Reste à savoir si les Français, déjà nombreux à être en vacances, écouteront les déclarations du président de la République lundi à 13 H. De nombreux sondages d’opinion ont indiqué que les Français, en majorité, étaient mécontents du remaniement.