Remaniement : 60% des Français souhaitent qu’Emmanuel Macron change de Premier ministre

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne lors d'un Conseil des ministres à l'Elysée.

L’Observatoire de la politique nationale BVA-RTL pour le mois de juin 2023 qui vient d’être dévoilé livre de nombreux enseignements sur la vie politique française. La cote de popularité d’Emmanuel Macron est relativement stable ce mois-ci (31%; -1).

Alors qu’un possible remaniement est évoqué, Elisabeth Borne voit sa cote de popularité fondre légèrement (30%; -2).

Selon ce sondage BVA pour RTL, 60% des Français souhaitent qu’Emmanuel Macron change de Premier ministre.

44% des Français souhaiteraient que le Président nomme un Premier ministre issu de la droite tandis qu’ils sont un peu plus nombreux à ne pas le souhaiter (50%).

55% des sondés souhaiteraient qu’il y ait une dissolution de l’Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives. Le Rassemblement National est le parti que les Français souhaiteraient le plus voir renforcé en cas de dissolution

Un an après les élections législatives, les Français s’accommodent plutôt bien des divisions de l’Assemblée et de l’absence de majorité absolue. 40% des sondés estiment que c’est une bonne chose car cela permet à leurs yeux de revitaliser le débat démocratique et de renforcer le rôle du Parlement. 29% des Français considèrent que c’est une mauvaise chose car cela entraine la paralysie du pays et empêche toute réforme.

64% des personnes interrogées estiment que l’Assemblée nationale est à l’heure actuelle plus représentative des courants politiques français et 53% considèrent que cela pousse à la recherche du compromis.

Interrogés sur l’avenir de la NUPES, les sympathisants de gauche sont assez divisés : si les personnes se disant proches de la France insoumise souhaitent massivement que l’alliance perdure (84%), les sympathisants des autres formations politiques qui la composent sont moins enthousiastes, à l’image des sympathisants EELV (51%) et surtout PS (38% seulement, 62% appelant de leurs vœux la fin de la NUPES).

Jordan Bardella est désormais la 3e personnalité dont les Français souhaitent le plus qu’elle ait de l’influence sur la scène politique (26%, +3), derrière Marine Le Pen (34%; =) et Edouard Philippe (36%; -1).

Ce sondage BVA pour RTL a été réalisé le 14 et le 15 juin 2023.