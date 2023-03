Réforme des retraites : les syndicats seront reçus par Elisabeth Borne « lundi ou mardi », selon Laurent Berger (CFDT)

Elisabeth Borne a officiellement invité les syndicats à Matignon pour une réunion prévue la semaine prochaine.

En pleine crise sociale liée à la réforme des retraites, l’intersyndicale est officiellement invitée en début de semaine prochaine, « lundi ou mardi », à rencontrer la Première ministre Elisabeth Borne à Matignon. Cette annonce a été faite par Laurent Berger sur TMC, à l’issue de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce mardi 28 mars.

« Cet après-midi est tombé une invitation à l’intersyndicale de la Première ministre après qu’Olivier Véran ait balayé notre proposition », a précisé Laurent Berger qui avait demandé à l’exécutif de mettre en place une « médiation ».

L’invitation adressée aux huit organisations de l’intersyndicale propose trois créneaux lundi, mardi, ou mercredi pour « un entretien » avec la Première ministre, sans autre précision. Un « mail lapidaire », a confirmé Laurent Berger, qui « ira discuter des retraites », notamment pour défendre sa « proposition de médiation » afin de sortir du conflit.

Laurent Berger de la CFDT a bien indiqué qu’il participera à cette réunion :

« On ira. On pense collectivement qu’on doit y aller pour faire entendre nos propositions ».

Reste à savoir si les autres organisations syndicales participeront bien à cette réunion.

« On a encore besoin d’en discuter en intersyndicale », a nuancé la co-déléguée de Solidaires, Murielle Guilbert, qui veut mettre « des conditions avant de s’asseoir à une table ». « Ça nécessite une discussion entre nous au préalable », dit également François Hommeril, président de la CFE-CGC.

La dixième journée de manifestation de ce mardi 28 mars a ressemblé 2 millions de personnes dans les rues selon la CGT contre 740.000 pour le ministère de l’Intérieur.

« L’invitation a été envoyée à l’ensemble des membres » de l’intersyndicale, a confirmé l’entourage de la Première ministre. Le message, consulté par l’AFP, propose trois créneaux lundi, mardi, ou mercredi pour « un entretien » avec Elisabeth Borne, sans autre précision.

Plus tôt dans la journée, le patron de la CFDT avait appelé une « médiation » :

« On doit être en capacité de faire valoir nos idées de façon pacifique et démocratique. Il faut mettre en suspens la réforme. On prend un mois et demi et on fait de la médiation. Et on regarde sur quoi il peut y avoir un compromis ou non ».