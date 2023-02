Réforme des retraites : « Le 7 mars ne sera pas la prolongation du bordel de l'Assemblée nationale », affirme Laurent Berger (CFDT)

Laurent Berger souhaite que le mobilisation du 7 mars prochain ne sombre pas dans la violence.

Alors que les débats entre les députés sur la réforme des retraites se sont achevés vendredi dernier à minuit dans un climat particulièrement tendu, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, invité d'Europe 1, ne cache pas son mécontentement :

« Le spectacle donné à l'Assemblée nationale est honteux, il fallait aller à l'article 7 ».

Cet article contient notamment le report de l'âge légal de départ à 64 ans.

Afin de forcer le gouvernement à retirer sa réforme, les syndicats appellent à « mettre le pays à l'arrêt » le 7 mars prochain.

Laurent Berger, sur Europe 1, a tenu à affirmer néanmoins que le mouvement ne devait pas « tomber dans la violence », cette date « ne sera pas la prolongation du bordel de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. (…) On veut continuer d'avoir la main sur cette manifestation ».

Selon Laurent Berger, « il faut que cette mobilisation soit digne et respectueuse », tout en « montant d'un cran. (…) On est ensemble contre les 64 ans, on décide ensemble d'actions les plus pacifiques possibles ».

Pour l'intersyndicale, la mobilisation du 7 mars s'annonce cruciale pour la suite du mouvement.

Laurent Berger espère « de grosses manifestations dans la rue », tout comme son homologue de la CGT, Philippe Martinez.

Selon Laurent Berger, « si le gouvernement ne nous entend pas, il y aura un problème de ressentiment profond dans le monde du travail et il sera difficile de faire passer d'autres choses, comme les questions écologiques ».