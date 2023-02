Réforme des retraites : Fabien Roussel (PCF) qualifie Emmanuel Macron de « méprisant de la République »

Sur BFMTV et RMC, Fabien Roussel a dénoncé le mépris d'Emmanuel Macron vis-à-vis des Français et des travailleurs au regard de son projet de réforme des retraites.

Fabien Roussel était l’invité de la matinale de BFMTV et RMC ce mercredi. Il a notamment déploré la méconnaissance et le mépris du président de la République pour de nombreux « métiers difficiles » et dénonce « une réforme imposée au forceps » par le gouvernement.

Au lendemain de la visite du chef de l’Etat à Rungis, le Secrétaire national du PCF était l’invité de RMC et BFMTV. Fabien Roussel a dénoncé le projet défendu par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, « une réforme imposée au forceps » par le gouvernement, selon lui. Fabien Roussel déplore notamment le « mépris » des propos du chef d'État. Fabien Roussel « en veut énormément » à Emmanuel Macron :

« C’est tellement méprisant, et méconnaître la réalité du monde du travail. C’est plus un président de la République, c’est un méprisant de la République. C’est ce que je ressens au plus profond de moi, comme des millions de Français, citoyens et salariés doivent le ressentir ».

Fabien Roussel a insisté sur la méconnaissance d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la situation de nombreux métiers « dont les bouchers, les travailleurs de l’alimentation, des métiers difficiles. (…) On se lève tôt, on se casse le corps, on a des troubles musculosquelettiques, on n’en peut plus, qu’on soit enseignant, ingénieur, métallo, paysan, et il nous dit « vous allez travailler deux ans de plus » ? Sa loi, elle est illégitime ».