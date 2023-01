Réforme des retraites : Eric Ciotti (LR) va rencontrer Laurent Berger (CFDT) ce mercredi

Eric Ciotti va recevoir mercredi Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, pour évoquer le projet de loi du gouvernement sur la réforme des retraites, selon des informations du Parisien.

Le leader des Républicains, Eric Ciotti, va recevoir mercredi après-midi au siège de son parti Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, selon des informations du Parisien. La question de la réforme des retraites sera au coeur des discussions. Le leader de LR et le représentant de la CFDT vont tenter de faire évoluer le gouvernement sur leur projet de loi, rejeté par une écrasante majorité des actifs à travers le pays, selon de récents sondages.

Eric Ciotti avait déjà rencontré la Première ministre, Elisabeth Borne, afin de tenter de faire évoluer la position du gouvernement sur la réforme des retraites afin qu’une majorité de députés LR puisse voter le texte lors des débats à l’Assemblée nationale.

Alors que les syndicats sont fermement opposés au projet du gouvernement, Eric Ciotti a pu obtenir des avancées pour les salariés par rapport au contenu du projet initial, notamment pour l’âge de départ à 64 ans et non plus 65 ans ou bien encore pour pension minimale de 1.200 euros étendue aux retraités actuels.

Une dizaine de députés LR, dont Aurélien Pradié, seraient opposés au projet de loi du gouvernement.

Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a indiqué sur France 5 qu’il souhaitait un « débat parlementaire » sans « obstruction » pour cette réforme afin qu'un maximum d'avancées puissent être obtenues par rapport au projet initial voulu par Emmanuel Macron :

« On voit bien que, dans tous les groupes parlementaires, y compris parmi ceux qui sont censés voter la loi, il y a beaucoup d’hésitation ».

Laurent Berger et Eric Ciotti pourraient donc faire émerger de nouvelles mesures et des solutions alternatives au projet de réforme des retraites du gouvernement à l’issue de leur réunion de mercredi.