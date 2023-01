Réforme des retraites : Eric Ciotti considère que la situation économique du pays impose cette réforme mais le chef des Républicains pose ses conditions à la majorité

Alors que le gouvernement va présenter son projet de réforme des retraites mardi, Eric Ciotti s'est confié auprès du Journal du dimanche sur la vision des Républicains.

Alors qu’Elisabeth Borne va officiellement présenter la réforme des retraites mardi lors d’une conférence de presse, la position des Républicains sur le projet suscite encore de nombreuses interrogations. Si les députés LR ne votent pas en faveur de la réforme à l’Assemblée, le gouvernement pourrait recourir au 49.3 pour faire adopter ce projet.

Interrogé ce dimanche 8 janvier par Le Journal du dimanche, Eric Ciotti, le nouveau dirigeant des Républicains, se dit prêt à « voter une réforme juste ». Il a néanmoins tenu à préciser les conditions qu’il souhaitait voir appliquer pour cette réforme.

Selon Eric Ciotti, dans les colonnes du JDD, « la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme ». Il indique qu’il « souhaite donc pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition ».

« Politiquement, la droite de gouvernement a toujours soutenu la nécessité d'une réforme des retraites qui conduit à travailler un peu plus », et la voter relève « d'une question de cohérence et de responsabilité », confie Eric Ciotti.

Le chef des LR critique néanmoins la méthode d’Emmanuel Macron :

« Pour rattraper [le] temps perdu », le chef de l’Etat « propose en pleine crise économique et sociale une réforme qui apparaît, aux yeux des Français, comme beaucoup trop sévère ».

Eric Ciotti a demandé à la Première ministre « d'atténuer la brutalité de la réforme ».

La réforme doit « s'étaler sur deux quinquennats », avec un relèvement de l'âge légal de départ à 63 ans en 2027, puis 64 ans en 2032, selon Eric Ciotti.

Le minimum retraite à 1.200 euros programmé par l'exécutif devra aussi s'appliquer aux nouveaux entrants et aussi « de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes », ce qui « sera une des conditions de notre vote », a tenu à prévenir Eric Ciotti.

Eric Ciotti attend « avec vigilance » les annonces du gouvernement qui seront dévoilées mardi par Elisabeth Borne.