Réforme des retraites : Elisabeth Borne « pense encore être utile dans la crise que traverse notre pays »

Elisabeth Borne a accordé une nouvelle interview et s'est confiée sur la réforme des retraites, auprès de la rédaction du Parisien.

L’avenir de la Première ministre paraît de plus en plus fragilisé au regard de la crise liée à la réforme des retraites.

Depuis vendredi et l'appel d'Elisabeth Borne à ne pas « brusquer les choses » et à ne pas humilier les syndicats, la relation de la Première ministre avec Emmanuel Macron est au centre de nombre d'interrogations. Mais la locataire de Matignon n'a pas l’intention de céder sa place. Elle s’est confiée dans une interview au Parisien :

« Je suis à ma tâche. Pas pour répondre à un plan de carrière, j’ai passé l’âge. Mais parce que je pense encore être utile dans la crise que traverse notre pays ».

Cet entretien a été effectué jeudi, avant que ne s'ébruitent ses déclarations qui ont semé le trouble.

Selon Elisabeth Borne auprès du Parisien, sa mission est confirmée, au moins dans un futur proche :

« Avec le président de la République, nous avons convenu qu’on se donnait de la visibilité sur les prochains mois ».

Selon un stratège de la macronie interrogé par le quotidien, Elisabeth Borne resterait bien à Matignon « au moins jusqu’en septembre, et les élections sénatoriales ».

Selon la Première ministre, un remaniement n'est pour le moment pas à l'ordre du jour et elle ne croit pas non plus en un « grand soir » avec « une nouvelle majorité que personne n’a vu venir ».

Elisabeth Borne a également critiqué Laurent Berger, en dénonçant les propos du secrétaire général de la CFDT sur la « crise démocratique » que traverserait le pays. Pour Elisabeth Borne, Laurent Berger « n’est pas dans son rôle de leader syndical quand il parle de cela ».