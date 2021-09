Primaire ou Congrès ? Les adhérents des Républicains vont pouvoir voter sur la méthode de sélection de leur candidat pour l'élection présidentielle de 2022

Les Républicains vont proposer à leurs militants deux méthodes pour choisir leur candidat à la présidentielle. Cette précision a été détaillée ce mardi 14 septembre par le président des Républicains, Christian Jacob.

Le parti va réunir ses adhérents le samedi 25 septembre pour un congrès dématérialisé.

Ils auront la possibilité de choisir entre "deux méthodes de désignation" : une primaire ou un congrès pour désigner le candidat, selon les précisions de Christian Jacob dans un message aux militants.

Le dirigeant des Républicains s'est confié à des journalistes, selon des informations de France Info. Il a précisé les modalités :

"Soit on est dans un système ouvert aux militants, aux adhérents à jour de cotisation et sympathisants qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre". Soit "c'est un congrès des militants à jour de cotisation qui désigneront le candidat".