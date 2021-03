Présidentielle 2022 : Bruno Retailleau confirme que « la primaire aura lieu » chez Les Républicains

Bruno Retailleau confirme que « la primaire aura lieu » chez Les Républicains malgré l'annonce de la candidature de Xavier Bertrand.

Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, a assuré, ce jeudi 25 mars, que « la primaire aura lieu » à droite, même si le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand (ex-LR) a officialisé ce mercredi sa candidature à la présidentielle 2022 dans un entretien au Point. Bruno Retailleau s’est exprimé sur les ondes de Sud Radio ce jeudi :

« La primaire, elle aura lieu, je ne sais pas si on va l’appeler la primaire, on va l’appeler la démocratie » car « dès lors qu’il y aura plusieurs candidats et que vous souhaitez qu’il y ait un vote pour départager des candidats, appelons-la méthode de départage, il faut bien voter ».

Bruno Retailleau a plaidé pour le recours au vote et à la démocratie :

« Je pense qu’il vaut mieux que les militants, nos sympathisants, puissent faire un choix qui sera absolument décisif. En démocratie, on n’a pas fait mieux que le vote, j’attends qu’on me donne d’autres méthodes qui puissent être à la fois transparentes et surtout respectueuses des voix de chacun ».

Xavier Bertrand dans son entretien avec la rédaction du Point a précisé qu’il ne participera pas à une primaire de la droite.

Lors de son interview sur Sud Radio, Bruno Retailleau a également tenu à mettre en garde contre la « tentation » de certains dans son camp de rallier Emmanuel Macron pour la présidentielle :

« On l’a déjà vu en 2017, où certains d’entre nous sont allés à la soupe pour devenir ministre. Il y a encore une tentation d’un certain nombre qui considère que finalement Macron, si on négocie, on aura des places, des postes. Macron est-il un président de droite ? Non il n’est pas un président de droite lorsqu’il a généré le désordre, toujours plus d’immigration, il n’est pas un président de droite, lorsque la France, notre pays, ma patrie est désormais la plus mal gérée d’Europe ».