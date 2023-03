Plusieurs personnalités de la majorité seraient choquées par la Une de Marlène Schiappa dans Playboy

Marlène Schiappa sera en couverture du magazine de charme Playboy le jeudi 6 avril prochain.

Différentes figures de la majorité s'offusquent que la secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire fasse la prochaine Une du magazine Playboy.

Après la Une de Pif magazine pour Emmanuel Macron, une autre figure de la macronie est au cœur d’une apparition inattendue dans un magazine. Marlène Schiappa a en effet participé au prochain numéro de Playboy. La présence de la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa en a surpris plus d'un au sein de la majorité. Certains se disent même choqués par cette communication, selon des informations de BFMTV.

« C'est con, mais je suis très fier d'être au gouvernement, au sens où c'est un honneur [...]. On a la possibilité d'essayer de faire des choses, on participe à des moments et décisions importants. Ça mérite un peu de tenue quand même », a notamment déploré un ministre qui s’est confié à BFMTV.

« Je suis juste scié. On est quelques-uns à halluciner. On a cru que c'était un poisson d'avril en avance », a indiqué un autre ministre à BFMTV.

Marlène Schiappa sera bien en effet en couverture du mythique magazine de charme le jeudi 6 avril prochain, selon des informations du Parisien. Mais son entourage a précisé à BFMTV qu'il s'agissait d'une interview de douze pages sur le féminisme, l'IVG et les droits LGBT, notamment. Selon un proche, Marlène Schiappa portera, sur les photos, une robe blanche.

D’après la rédaction du Parisien, avec « quatre photos en pages intérieures, selon une source interne », Marlène Schiappa poserait, selon Le Parisien, « de façon sexy et enroulée dans un drapeau français. Pour ménager son effet, le magazine n’a fait circuler qu’une partie de sa couverture ce vendredi », indiquent nos confrères.

La secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire a donc accepté de poser pour le magazine et a accordé une interview portant sur « la liberté des femmes mais aussi le féminisme ».

La revue Playboy a sollicité la secrétaire d’Etat jugeant qu’elle incarne l’action féministe en France.

L'interview de 12 pages portera « essentiellement sur la liberté des femmes mais aussi le féminisme, la politique et la littérature », et notamment sur le fait que « la liberté des femmes de disposer de leur corps comme elle l’entendent n'est pas acquise ». Marlène Schiappa évoquerait notamment la condition des femmes en Afghanistan dans cette interview.

Selon la rédaction de BFMTV, Matignon n'a pas relu l'interview de Marlène Schiappa au magazine Playboy et n'était pas au courant de la parution de cet entretien.

« Si ça n’a pas été validé par Matignon, il faut lui souhaiter qu’il y ait un remaniement. Avec un changement de Première ministre pour avoir une chance de s'en sortir », a déploré un autre membre du gouvernement, selon BFMTV.

D'après des informations du Parisien, les équipes de la secrétaire d’Etat assument « de parler à tout le monde et d’avoir une communication disruptive ».

Un conseiller ministériel cité par Le Parisien, redoute que cela ne parasite la communication gouvernementale en pleine crise sociale sur les retraites : « Peu importe la tenue, c’est lunaire. Ce n’est pas possible ! ».