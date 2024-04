PFAS : les députés excluent les ustensiles de cuisine du périmètre de la loi sur les "polluants éternels"

Les députés ont décidé d'exclure les ustensiles de cuisine du périmètre de la loi sur les "polluants éternels".

Les industriels avaient alerté cette semaine sur les menaces pour l'emploi que ferait peser l’examen de la proposition de loi écologiste visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS.

Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi écologiste visant à interdire les produits contenant des PFAS, les députés ont décidé de sortir les ustensiles de cuisine du périmètre de ce texte, selon des informations de France Info.

Ce projet visait à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS. Elle était examinée ce jeudi 4 avril à l'Assemblée. Très présentes dans notre vie quotidienne, ces substances perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés appelées PFAS doivent leur surnom de polluants éternels à leur cycle de vie très long et, pour certaines, à leur effet néfaste sur la santé.

Selon les écologistes, la majorité alliée aux Républicains et au Rassemblement national aura "cédé au lobbying [du fabricant] Seb, au détriment de la santé des Français".

Pour Sandrine Rousseau, “sortir les ustensiles de cuisine de la loi, c'est permettre l'intoxication de tous et toutes, des enfants, des femmes enceintes, de tous ceux et celles qui ne peuvent changer leurs ustensiles lorsqu'ils sont rayés, les plus précaires, à chaque repas", selon sa réaction sur le réseau social X.

La majorité avait dans un premier temps proposé de repousser l'interdiction concernant les ustensiles de cuisine à 2030 contre 2026 dans la proposition de loi déposée par les députés écologistes. La majorité a finalement décidé de supprimer l'alinéa concernant ces produits.