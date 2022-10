© Ludovic MARIN / AFP

Solutions face à la grève ?

Pénurie de carburant : une réunion d'urgence sera organisée lundi soir entre Elisabeth Borne et plusieurs ministres du gouvernement

Une réunion sur la crise d’approvisionnement de carburant est prévue ce lundi soir. Le mouvement de grève se poursuit à travers l’Hexagone touchant de plus en plus de stations-service de TotalEnergies. Les ministres de l'Intérieur, de la Transition énergétique, des Transports et le porte-parole du gouvernement participeront à cette réunion avec Elisabeth Borne.