soldats Chine armée AFP

Plus de munitions ! Pékin augmente son budget militaire pour 2023

La Chine a annoncé, dimanche 5 mars, une hausse de son budget de la Défense 2023 qui se hisse désormais à 1553,7 milliards de yuans, soit 225 milliards de plus. Cela en fait le deuxième budget militaire plus important du monde après celui des États-Unis, plus de trois fois supérieur. «Les forces armées doivent intensifier leur entraînement dans tous les domaines» a justifié lePremier ministre de la république populaire de Chine Li Keqiang.

Cette augmentation de 7,2%, la plus forte depuis 4 ans, suscite tout de même la méfiance des pays voisins ayant des contentieux territoriaux avec la Chine.