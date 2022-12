C’est une première qu’un vaccin anti-Covid soit approuvé en France pour les bébés.

De nouvelles recommandations face à la neuvième vague. Ce lundi, la Haute Autorité de santé (HAS) a, pour la première fois, recommandé un vaccin contre le Covid-19, celui de Pfizer-BioNTech, pour certains enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Cette recommandation concerne "les enfants âgés de 6 mois à 4 ans révolus à risque de forme grave de la maladie et de décès", annonce la HAS dans un communiqué.

Par ailleurs, la Haute Autorité de santé conseille "de vacciner les enfants de cette catégorie d'âge vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou ne répondant pas à la vaccination".

