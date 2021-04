Nucléaire : l'Iran va produire de l'uranium enrichi à 60%.

L'Iran a annoncé son intention de « commencer à enrichir l'uranium à 60% », niveau qui le rapprocherait d'une capacité d'utilisation militaire dans le cadre d’une bombe atomique, selon des informations du Point et de LCI. Cette annonce intervient deux jours après un « sabotage » de son usine de Natanz, imputé à Israël par les autorités iraniennes.

Le ministre des Affaires étrangères adjoint Abbas Araghchi a fait cette annonce « dans une lettre à Rafael Grossi », directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), selon l'agence officielle, Irna.

Cette décision serait une manière pour la République islamique de répondre au « terrorisme nucléaire » d’Israël, selon l’Iran. Les autorités iraniennes ont accusé Israël d’avoir saboté une usine d’enrichissement sur le site de Natanz.

Cette annonce a été condamnée par la France. Cette intention de l'Iran représente « un développement grave » nécessitant « une réponse coordonnée » des pays impliqués dans les négociations sur le dossier nucléaire, selon les réactions de l'Elysée.

La République islamique enrichit actuellement de l'uranium à 20% en isotope 235, bien au-delà de la limite de 3,67% fixée par l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, dont les Etats-Unis se sont retirés sous l'administration Trump.

Les discussions se poursuivent à Vienne pour sauver cet accord.

Cet enrichissement à 60% mettrait l’Iran en mesure de passer rapidement aux 90% et plus, nécessaires pour une utilisation à des fins militaires. Téhéran a toujours nié vouloir se doter de l'arme nucléaire, évoquant un interdit moral et religieux.

La République islamique a donc dévoilé qu'elle prévoyait de commencer à produire de l'uranium enrichi à 60% à compter de « la semaine prochaine ».

Hassan Rohani s’est exprimé en conseil des ministres sur cette situation et a accusé Israël :

« C'est la réponse à votre malveillance. Ce que vous avez fait s'appelle du terrorisme nucléaire, ce que nous faisons est légal. Vous ne pouvez pas conspirer contre l'Iran, commettre des crimes contre l'Iran. […] Vous voulez que nous nous retrouvions les mains vides aux négociations [ qui se déroulent actuellement à Vienne] mais nous irons là-bas avec encore davantage de cartes en main ».

D’après des informations du Point et selon le représentant permanent de l'Iran au siège de l'AIEA à Vienne, les travaux préparatoires pour mettre en œuvre la décision annoncée mardi par Téhéran de porter ses activités d'enrichissement de l'uranium au seuil inédit de 60 % en isotope 235 ont commencé dès mardi soir.