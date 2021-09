Notre-Dame-de-Paris : les travaux de sécurisation sont terminés

Les travaux de sécurisation de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris sont terminés.

On peut enfin le dire : Notre-Dame de Paris, ravagée il y a plus de deux ans par un incendie, est sauvée. L'Établissement public chargé de sa conservation a annoncé ce samedi 18 septembre la bonne fin des travaux de sécurisation.

"Les travaux de sécurisation et de consolidation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, débutés dès le 16 avril 2019, ont été menés à bonne fin conformément au calendrier fixé. La cathédrale est désormais entièrement sécurisée", assure l'établissement public.

Ces travaux, phase préalable indispensable à la restauration de la cathédrale, consistaient en des opérations complexes et parfois inédites, comme le démontage de l’échafaudage de 40 tonnes sinistré, la dépose des 8000 tuyaux du grand orgue, ou encore la pose de cintres en bois sous les arcs-boutants. La mise hors d’eau totale de la cathédrale avec la pose d’un dispositif coulissant, appelé « parapluie », au-dessus de la nef, du chœur et de la croisée du transept, et d’une couverture provisoire fixe sur les transepts, a été aussi menée à bien.

"Concomitamment à ces opérations, la phase de restauration a été préparée activement et est désormais résolument engagée afin de lancer dès cet hiver les premiers travaux de restauration et tenir l’objectif fixé par le Président de la République : rendre la cathédrale au culte et à la visite en 2024. ", précise le communiqué. Le projet de restauration comprend notamment la restitution à l’identique de la flèche de Viollet-le-Duc et du grand comble de la cathédrale couvrant la nef, le chœur et le transept.

