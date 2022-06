Norvège : la fusillade à Oslo est désormais traitée comme un « acte de terrorisme islamiste »

Un Norvégien d'origine iranienne a tué deux personnes et blessé 21 autres à l'arme à feu, dont plusieurs grièvement, près d'un bar gay du centre d'Oslo.

Dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juin, un Norvégien d'origine iranienne a tué deux personnes et blessé 21 autres à l'arme à feu, dont plusieurs grièvement, près d'un bar gay du centre de la capitale, selon les précisions de la police norvégienne. La fusillade s'est produite aux alentours de 1h locale (23h GMT) à l'extérieur d'un pub, puis devant un club gay attenant, le London Pub, en plein centre de la capitale norvégienne. L'attaque est dorénavant traitée comme « un acte de terrorisme islamiste », ont annoncé les services norvégiens de renseignement intérieur (PST).

Arrêté peu après l'attaque, le suspect, âge de 42 ans, « a un long historique de violences et de menaces » et le PST l'a sur son radar « depuis 2015 en lien avec des inquiétudes sur sa radicalisation » et son appartenance « à un réseau islamiste extrémiste », selon les précisions du chef des services, Roger Berg, lors d'un point de presse..

Selon Roger Berg, les services de renseignement s'étaient entretenus avec lui le mois dernier mais n'avaient alors pas jugé que l'intéressé avait « des intentions violentes ». Le PST était aussi au courant « de difficultés liées à sa santé mentale ».

La marche des Fiertés LGBT prévue samedi après-midi à Oslo a été annulée suite à cette fusillade.

Selon un journaliste de NRK présent sur place au moment de la fusillade, le tireur est arrivé avec un sac d'où il a retiré une arme avec laquelle il a tiré. Deux armes ont été saisies. La zone, qui est située près du palais de justice, a été quadrillée.

Des civils ont aidé à la capture du suspect ainsi qu'aux premiers soins, selon la police qui a salué « une contribution héroïque ».

Les services de renseignement ont relevé le niveau de menaces visant le pays scandinave, jugeant la situation « extraordinaire ».

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a dénoncé une « attaque horrible et profondément choquante contre des innocents ». Les effectifs policiers ont été renforcés dans la capitale pour faire face à d'éventuels autres incidents.