Noël et Hanouka : Gérald Darmanin souhaite que des policiers soient présents devant chaque lieu de culte

Gérald Darmanin a « demandé aux policiers et gendarmes une vigilance particulière et une présence à pied renforcée devant les lieux de culte » pour cette fin d'année.

Les préfets de département vont se coordonner avec les responsables du culte pour évaluer les risques et adapter les effectifs pour la période des fêtes de fin d’année.

Face à une menace terroriste d'un niveau « très élevé », Gérald Darmanin a annoncé ce lundi 12 décembre qu’il avait « demandé aux policiers et gendarmes une vigilance particulière et une présence à pied renforcée devant les lieux de culte », selon des informations d'Europe 1 et du Figaro.

Le ministre de l'Intérieur a adressé des consignes aux préfets. Gérald Darmanin leur a demandé d'organiser cette protection policière aux abords des lieux de culte pour les fêtes juives de Hanouka, du 18 au 26 décembre, et pour les fêtes chrétiennes de Noël, la nuit du 24 décembre pour les catholiques, le Noël arménien le 6 janvier et le Noël orthodoxe le 7 janvier.

Chaque préfet de département va donc se coordonner avec les responsables du culte afin d’évaluer les risques et adapter les effectifs de policiers et de gendarmes en fonction.

La vigilance sera renforcée à l’égard des véhicules garés aux abords des lieux de culte, afin d'éviter une attaque à la voiture piégée, et pour assurer une « présence statique visible » lors des cérémonies religieuses de fin d'année.