Mouvement des agriculteurs : la FNSEA annonce des actions « toute la semaine et aussi longtemps que nécessaire »

Arnaud Rousseau, président du premier syndicat agricole français, la FNSEA.

Après l’embrasement des campagnes, celui des autoroutes ? Arnaud Rousseau, président du premier syndicat agricole français, la FNSEA, a annoncé lundi sur France Inter le lancement dans toute la France d'actions d’agriculteurs, appelant le gouvernement à entendre leur «ras-le-bol» et leur «colère», avant une réunion à Matignon. «Je peux vous dire que dès aujourd'hui et toute la semaine et aussi longtemps qu'il sera nécessaire, un certain nombre d'actions vont être menées», a-t-il déclaré, alors que plusieurs blocages ont déjà eu lieu en Occitanie.

«La colère qui s'exprime n'est pas nouvelle (...) et ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est le trop-plein de mesures franco-françaises mais aussi européennes qui sont attendues», s’est ainsi exprimé le président de la FNSEA, soutenant que «ce que veulent les agriculteurs, c’est redonner une forme de dignité à leur métier, c’est parler des questions des revenus et de la compétitivité (...) c’est tout le sujet de l'exercice du métier au quotidien : comment avec la suradministration et les déclinaisons européennes d’un certain nombre de règles, on n’est plus en ligne avec ce qu’il se passe».