Mouvement de grève du 18 octobre : participation inférieure à 6% dans l'Education nationale

Seuls 5,67% du personnel de l'Education nationale participent au mouvement de grève du mardi 18 octobre.

Malgré un appel à rejoindre le mouvement social interprofessionnel pour une hausse des salaires et la défense du droit de grève, seuls 5,67% du personnel y participent ce mardi 18 octobre, selon les chiffres du ministère et d’après des informations de TF1. Pour les enseignants, 6,04% font grève aujourd'hui en moyenne, toutes académies confondues.

Certains lycées sont touchés par des blocages ce mardi, notamment à Toulouse ou encore à Poitiers.

Parmi les professionnels de l'Éducation nationale mobilisés, le mouvement est plutôt suivi au sein des collèges et des lycées plutôt que dans les écoles primaires et maternelles. Au sein du 1er degré, seuls 2,48% des enseignants sont mobilisés, contre 9,57% pour le 2nd degré. Dans le détail, la participation est estimée à 7,50% dans les collèges, à 8,67% dans les lycées généraux et techniques et à 22,94% dans les lycées professionnels.

Cette réponse plus forte au sein des lycées professionnels peut s'expliquer par un appel à la mobilisation passé il y a un mois, contre il y a seulement quelques jours pour le reste du monde enseignant.

L'intersyndicale professionnelle s'oppose notamment au projet d'augmenter d'au moins 50% le temps consacré aux formations, ce qui réduirait les heures d'enseignement général. La plupart des syndicats d'enseignants des lycées professionnels demandent le retrait général de ce projet de réforme annoncé par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle.