Des milliers de personnes ont rendu hommage à Silvio Berlusconi lors de ses funérailles à Milan ce mercredi.

Des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage ce mercredi 14 juin à Silvio Berlusconi, décédé lundi à 86 ans d’une leucémie, lors de funérailles d’Etat organisées en présence de nombreux responsables politiques du pays.

Le cercueil est arrivé à 15 heures devant la majestueuse cathédrale, en présence de milliers de personnes et sous les chants des supporters de l’AC Milan, club dirigé pendant 31 ans par l’ancien chef du gouvernement. Il a ensuite fait son entrée dans l’église, sous les applaudissements de l’assemblée, dont la Première ministre Giorgia Meloni ainsi que de très nombreux dignitaires politiques.

Les admirateurs de Silvio Berlusconi agglutinés derrière des barrières les séparant du parvis de la cathédrale ont suivi en silence la cérémonie sur deux écrans géants.

A Milan comme partout en Italie, les drapeaux ont été mis en berne sur les édifices publics. Outre Giorgia Meloni et ses deux vice-Premiers ministres, Matteo Salvini et Antonio Tajani, le président de la République Sergio Mattarella ainsi que l’ex-chef du gouvernement Mario Draghi étaient présents. Elly Schlein, cheffe du Parti démocrate, et l’ancien chef du gouvernement de centre-gauche Matteo Renzi, ont représenté, entre autres, l’opposition de gauche et centre-gauche.

Emporté par une leucémie, Silvio Berlusconi, trois fois président du Conseil et parrain de la droite italienne, a dominé la vie politique depuis 1994.

Parmi les rares dignitaires étrangers figurait notamment l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, le président irakien, Abdel Latif Rachid et le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Silvio Berlusconi était l’un des hommes les plus riches de la péninsule avec une fortune évaluée au début du mois d’avril par Forbes à 6,4 milliards d’euros.

Adoré ou détesté, cet amateur assumé de femmes beaucoup plus jeunes que lui, y compris des call-girls, a été impliqué dans des procès liés à des réceptions controversées.

Sa disparition a suscité des réactions dans le monde entier.

Ces funérailles d’État, prévues par le protocole, ont été accompagnées d’une journée de deuil national, une première pour un ex-Premier ministre.