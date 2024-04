Mort de Philippe à Grande-Synthe : deux mineurs ont été mis en examen pour assassinat

Des gens se rassemblent pour participer à une marche blanche en hommage à Philippe, tué par un groupe de jeunes dans la nuit du 15 avril 2024 à Grande-Synthe.

Philippe, âgé de 23 ans, avait été violemment agressé dans la nuit de lundi à mardi par au moins trois individus. L’un des deux adolescents de 14 et 15 ans a été placé en détention provisoire.

Une marche blanche était organisée ce vendredi pour rendre hommage à Philippe, âgé de 23 ans, violemment agressé dans la nuit de lundi à mardi. Philippe a succombé à ses blessures à l'hôpital, mardi soir. Deux mineurs ont été mis en examen pour assassinat, selon la procureure de la République de Dunkerque à Grande-Synthe. « La mort de Philippe a été causée par plusieurs coups portés à sa tête », a confié Charlotte Huet. Elle a précisé que des examens médicaux complémentaires vont être menés.

La magistrate a déclaré ne pas connaître le nombre de coups assénés au jeune homme. L'autopsie n'a pas permis de savoir si une arme avait été utilisée, selon des informations du Figaro.

Les deux mineurs mis en examen sont âgés de 14 et 15 ans. Le plus jeune a été placé en détention provisoire. La décision pour le plus âgé n'était pas encore connue au moment de la conférence de presse. D'après la magistrate, ils ont déclaré avoir fixé un rendez-vous à la victime sur un site de rencontre, en se faisant passer pour « une jeune fille mineure ». Cette version des faits n’ayant pas encore été vérifiée par l’exploitation des données téléphoniques qui devrait être opérée par l’enquête sous peu.

A ce stade de l'enquête, il existe des raisons de penser qu'il s'agit d'un « meurtre aggravé par la circonstance de guet-apens », a expliqué la procureure Charlotte Huet lors d'une conférence de presse.

Le mineur de 14 ans a reconnu avoir porté des coups de pied mais a affirmé ne pas avoir eu l’intention de tuer, selon la procureure.

Le deuxième adolescent a confirmé avoir été présent mais a réfuté avoir porté des coups. Les deux jeunes hommes sont connus des services de police pour violences commises en 2023 pour celui de 14 ans, et pour vol en réunion et dégradations pour son aîné âgé de 15 ans.