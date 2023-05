Mort de Georges Kiejman, avocat et ancien ministre de François Mitterrand, à l'âge de 90 ans

L'avocat Georges Kiejman est décédé.

Georges Kiejman, l'avocat pénaliste, est mort ce mardi 9 mai, selon des informations du Monde et de France Inter. Georges Kiejman avait 90 ans. Il avait notamment été ministre sous la présidence de François Mitterrand, en charge notamment d'un portefeuille délégué à la Justice ou à la Communication et enfin à la Coopération internationale et au Développement.

Durant sa carrière d’avocat, Maître Kiejman était au coeur de nombreux procès médiatiques. Georges Kiejman a notamment été le défenseur du militant Pierre Goldman, de la famille de Malik Oussekine, de la famille de Marie Trintignant, de "Charlie Hebdo" après l'affaire des caricatures de Mahomet, Liliane Bettencourt, ou encore de l'ancien président Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris.

Né en 1932 à Paris de parents juifs polonais, Georges Kiejman a grandi dans la misère, seul aux côtés d'une mère analphabète. Son père est déporté à Auschwitz en 1943 alors que Georges Kiejman n’a que dix ans.

Maître Kiejman a prêté serment en 1953 au barreau de Paris.

Il s’occupait, au début de sa carrière d’avocat, des questions de droits d'auteur et est rapidement devenu l'avocat préféré du milieu de l'édition, en défendant notamment Claude Gallimard et plusieurs auteurs ou ayant droit, puis du cinéma.

Georges Kiejman avait été élevé au rang de grand officier de la Légion d'honneur en 2014.

Sur Twitter, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a salué un "immense plaideur, avocat impertinent, ministre engagé, toujours avec classe et humour" qui "laisse un vide immense".