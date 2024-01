Mort d’une agricultrice : « C’est un drame pour nous tous », a réagi Marc Fesneau

Le ministère de l’agriculture a fait savoir que « le ministre et son équipe [étaient] en lien étroit avec la préfecture de l’Ariège pour connaître les circonstances exactes de l’accident ».

« Dans le cadre d’une action syndicale pour défendre sa profession et exprimer ses attentes, une jeune agricultrice est décédée tôt ce matin en Ariège. Je pense à elle, je pense à son conjoint et à sa fille, qui luttent encore pour leur vie. C’est un drame pour nous tous », a affirmé sur le réseau social X, le ministre de l’agriculture après le décès d'une agricultrice. Son compagnon et sa fille adolescente ont été grièvement blessés.

Les trois ont été renversés mardi à l'aube sur un barrage routier d'agriculteurs dans l'Ariège, a appris l'Agence France-Presse de sources concordantes.