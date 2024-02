Mort d’Alexeï Navalny : le corps de l’opposant n'est pas à la morgue indiquée par les autorités russes, selon ses proches

Les proches de l'opposant politique affirment ce samedi que le corps d’Alexeï Navalny n’est pas à la morgue de la ville arctique de Salekhard.

Les proches de l'opposant politique russe affirment ce samedi que le corps d’Alexeï Navalny n’est pas à la morgue de la ville arctique de Salekhard indiquée par les autorités russes, après leur avoir demandé que sa dépouille leur soit remise « immédiatement ». Vendredi, la mère d’Alexeï Navalny a été formellement informée du décès brutal en prison de son fils.

« L'avocat d'Alexeï et sa mère sont arrivés à la morgue de Salekhard. Elle était fermée, alors que la colonie (pénitentiaire) avait assuré qu'elle fonctionnait et que le corps de Navalny s'y trouvait. L'avocat a appelé le numéro de téléphone indiqué sur la porte. On lui a dit qu'il était le septième à appeler aujourd'hui et que le corps d'Alexeï n'était pas à la morgue », a confié sur X, la porte-parole de l'opposant Kira Iarmich.

Alexeï Navalny est mort à l’âge de 47 ans dans la colonie « à régime spécial » IK-3, dans le district autonome de Yamalo-Nenets, à soixante kilomètres au-delà du cercle polaire arctique.

Le FSIN, le service pénitentiaire, a annoncé dans un communiqué vendredi à la mi-journée qu'Alexeï Navalny «s'était senti mal après une promenade et avait presque immédiatement perdu connaissance ».

« Un employé de la colonie (pénitentiaire) a déclaré que le corps d'Alexeï Navalny se trouvait à Salekhard », une ville de la région de l'Arctique russe où se situait sa prison, et avait été emporté par des « enquêteurs » pour « effectuer des ’recherches », a confié la porte-parole de l'opposant, Kira Iarmich.

« Nous demandons que le corps d'Alexeï Navalny soit immédiatement remis à sa famille », a-t-elle confié, précisant que les autorités carcérales avaient donné à sa mère, Lioudmila Navalanïa, un document « officiel » confirmant le décès.