Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Faits diversil y a 54 minutes
TikTok. (Image d'illustration)
TikTok. (Image d'illustration) © Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Cartels

Mexique : Une influenceuse, son mari et leurs deux enfants retrouvés assassinés à Guadalajara

La découverte des corps d’Esmeralda Ferrer Garibay, influenceuse suivie par plus de 48 000 abonnés sur TikTok, de son mari et de leurs deux enfants dans une camionnette abandonnée a bouleversé Guadalajara. L’affaire, qui porte la marque des cartels, renforce l’image d’un Mexique où la violence criminelle frappe sans distinction, jusque dans les familles les plus exposées.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Mexique : Une influenceuse, son mari et leurs deux enfants retrouvés assassinés à Guadalajara

Vu sur: 20 minutes

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

International