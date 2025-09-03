Faits diversil y a 54 minutes
Cartels
Mexique : Une influenceuse, son mari et leurs deux enfants retrouvés assassinés à Guadalajara
La découverte des corps d’Esmeralda Ferrer Garibay, influenceuse suivie par plus de 48 000 abonnés sur TikTok, de son mari et de leurs deux enfants dans une camionnette abandonnée a bouleversé Guadalajara. L’affaire, qui porte la marque des cartels, renforce l’image d’un Mexique où la violence criminelle frappe sans distinction, jusque dans les familles les plus exposées.
Vu sur: 20 minutes