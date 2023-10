Marseille : la faculté Colbert va fermer ses portes temporairement à cause du trafic de drogue

Un étudiant travaille sur un ordinateur dans une salle de l'Université d'Aix-Marseille à Marseille, dans le sud de la France, le 19 novembre 2020, alors que l'université a ouvert des salles pour les étudiants

Le site de la faculté d'économie et de gestion Colbert à Marseille sera fermé dès ce vendredi et pour au moins une semaine, selon des informations de BFMTV. Cette décision a été prise par le doyen de la faculté afin de dénoncer l'insécurité et l'insalubrité du quartier, notamment à cause du trafic de drogue.

Depuis la rentrée universitaire, plus de patrouilles des forces de l’ordre sont mobilisées autour de cette zone. Mais cela reste insuffisant pour le doyen de la faculté Bruno Decreuse qui a décidé de mettre en place les cours à distance pendant une semaine pour les 1.500 étudiants concernés.

Selon BFMTV, la préfecture de police reconnaît une dégradation de la situation depuis cet été mais défend également son bilan. "Depuis mi-août, près de 20 personnes ont été interpellées dans ce secteur et des saisies significatives ont eu lieu. Quarante-deux opérations de CRS ont été menées."

La faculté pourrait potentiellement reconduire d'une semaine encore les cours en distanciel, via le télétravail.