Manifestations du 1er Mai : des milliers de personnes mobilisées en France pour « défendre les droits des travailleurs »

Les manifestants et les syndicats défilent lors de la manifestation annuelle des travailleurs du 1er mai à l'occasion de la Fête du travail, à Paris le 1er mai 2021.

Malgré la crise sanitaire, de nombreux Français et les syndicats se mobilisent ce samedi 1er mai dans des défilés et des manifestations pour célébrer la fête du Travail.

Des manifestations se déroulent ce samedi 1er mai en France, journée internationale de lutte des travailleurs. L’an dernier, les manifestants n’avaient pas pu défiler en raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. T

Les autorités s'attendent, samedi, à environ 100 000 manifestants sur l'ensemble du territoire, selon des informations de France Info. En 2019, le ministère de l'Intérieur avait comptabilisé 164 000 manifestants et la CGT, 310 000.

La mobilisation sociale reprend des airs classiques dans la rue. La CGT a appelé, avec FO, la FSU et Solidaires à faire du 1er-Mai une « journée de mobilisation et de manifestations pour l'emploi, les salaires, les services publics, la protection sociale, les libertés et la paix dans le monde ».

Dix interpellations ont eu lieu à Paris avant le départ du cortège, selon la préfecture de police de Paris. A Lyon, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser « un groupe de 200 personnes » en tête du cortège qui « faisait usage de mortiers à l'encontre des policiers », selon la préfecture.

Un cortège s'est élancé à Lille avec la présence de Jean-Luc Mélenchon.

Les mobilisations sont également importantes à Marseille et Bordeaux.

Marine Le Pen a déposé samedi matin une gerbe de fleurs en hommage à Jeanne d'Arc place des Pyramides, à Paris. Elle a ensuite dédié son discours « à la jeunesse, qui a payé un prix très lourd cette année du fait des restrictions sanitaires ».

A l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris, la gauche radicale devrait être présente également. Des Gilets jaunes ont aussi prévu de rejoindre la place de la République à Paris.

La préfecture de police de Paris a indiqué qu'elle prévoyait un « dispositif adapté » pour parer à l'éventuelle « présence d'éléments radicaux ».