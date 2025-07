Innovation asiatique et stratégie

Ces leçons venues du Japon et de Corée du Sud pour rester compétitif vis à vis de la Chine et des États-Unis

Face à la domination technologique des États-Unis et de la Chine, l’Europe cherche à créer son propre écosystème de start-up. Mais selon l’économiste Robyn Klingler-Vidra, le modèle de la Silicon Valley n’est pas transposable tel quel. Le Japon et la Corée du Sud proposent une autre voie : intégrer les jeunes pousses aux géants industriels existants, non pour les disrupter, mais pour injecter de l’innovation au cœur même de l’économie nationale. Une stratégie moins spectaculaire, mais peut-être plus efficace.