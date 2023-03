Mairie de Paris : les notes de frais d'Anne Hidalgo ont enfin été dévoilées

Anne Hidalgo a communiqué une copie de ses notes de frais pour l’année 2017.

Contrainte par la justice après la requête d’un journaliste, Anne Hidalgo a finalement communiqué vendredi une copie de ses notes de frais pour l’année 2017. La rédaction du JDD a été en mesure de consulter ce document en avant-première.

En 2017, la maire socialiste de la capitale était engagée activement dans la campagne pour que Paris soit désignée ville organisatrice des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

La demande d’accès à l’intégralité des frais d’Anne Hidalgo avait été formulée en 2018 par Stefan de Vries, un journaliste néerlandais indépendant qui enquêtait sur les dépenses publiques consenties par la mairie pour cette quête olympique.

Stefan de Vries n’avait rien obtenu dans un premier temps. La Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) avait émis un avis favorable à sa requête en juillet 2018. Deux ans plus tard, le tribunal administratif lui a également donné raison.

La Ville de Paris s’était ensuite pourvue devant le Conseil d'Etat. L’institution a finalement ordonné le 8 février dernier la remise dans un délai d’un mois des documents tant attendus.

Cela a été rendu possible depuis vendredi. Stefan de Vries est reparti de l’Hôtel de ville avec le précieux dossier tant attendu. Le JDD a aussi récupéré une copie.

Le Journal du Dimanche dévoile donc ce week-end le contenu des notes de frais d’Anne Hidalgo.

Ces dépenses concernent des billets de train, d’avion, des notes d’hôtel et de restaurant lors de ses déplacements.

La maire de Paris dispose d’une enveloppe annuelle de 19.720 euros pour ses frais de représentation. Ce montant a été revu à la baisse en 2009 puis en 2014. Il était de 29.000 euros en 2002.

Pour l’année 2017, la maire a dépensé presque tout son capital : elle a remboursé le « reliquat non utilisé » en janvier 2018, 34,53 euros. En 2022, elle a restitué 5.817,86 euros, selon son équipe.

Anne Hidalgo a effectué dix-sept voyages à l’étranger entre janvier et septembre 2017. Certains étaient peu onéreux, comme pour aller à Barcelone le 8 mars pour la confrontation en Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG (260,86 euros). Elle est rentrée dans l’avion du PSG. Son voyage au Forum de Davos a coûté 1.091,19 euros (pour quatre personnes). Son voyage à Tokyo entre le 25 février et le 1er mars, pour rencontrer les membres du Comité olympique et la gouverneure de la capitale japonaise, a généré des frais totaux de 8.951,95 euros (pour six personnes).

Pour la présentation technique de Paris 2024 à Lausanne début juillet, le coût du voyage est de 2.232,04 euros pour sept personnes. Le vol pour l’annonce de la ville lauréate pour 2024 à Lima le 13 septembre aura coûté 10.945,37 euros pour 12 voyageurs.

Yves Charpenel, qui dirige depuis 2015 de la Commission de déontologie des élus du Conseil de Paris, a été interrogé par le JDD. Selon lui, « rien ne [le] choque dans ce document » :

« Ce qui m’importe, c’est que les frais engagés soient en relation directe avec l’exercice du mandat. C’est le cas en l’espèce. J’ajoute que les prix des billets d’avion ne sont pas très élevés ; on voit que Mme Hidalgo ne voyage pas en première classe ! »

Pour les notes de restaurant et à la lecture des documents, Anne Hidalgo n’a pas invité à sa table, sur le budget de la Ville, des personnalités influentes dans le milieu olympique qui auraient pu peser sur le choix de la ville hôte.

Deux réceptions à l’Hôtel de ville ont été recensées, le 25 janvier (80 personnes) et le 7 juillet (100 personnes), pour des coûts de 781,20 euros et 3.000 euros.

En juillet 2017, Anne Hidalgo avait invité le Premier ministre portugais au Café de l’Homme, place du Trocadéro à Paris pour un total de 543,50 euros pour six couverts, dont deux agents de sécurité.

Les dépenses vestimentaires figurent aussi dans les frais de représentation et dans ce document.

Entre janvier et septembre 2017 ont été recensés l’achat de trois robes Dior pour des tarifs de 1.188, 1.840 et 1.440 euros, une robe Courrèges à 720 euros, deux robes Diane Von Fürstenberg et leurs accessoires à 1 660 et 895 euros, des bottines du BHV pour 320 euros, des chaussures Minelli rouges à 109 euros, des pulls, des pantalons et des chemisiers.

Les conseillers d’Anne Hidalgo, cités par le JDD, rappellent que « les frais de représentation s’élèvent à 150.000 euros par an pour les ministres, et à 100.000 euros pour les secrétaires d’État » et sont donc bien plus élevées que les sommes allouées à la maire de Paris.

Le dossier en question consulté par le JDD et obtenu par Stefan de Vries suite à sa requête initiale contient des copies de chèques signés Anne Hidalgo, des tickets de carte bancaires, des factures de restaurants, d’hôtels, de boutiques vêtements.

Selon le JDD, son entourage craint une « curiosité mal placée », un « voyeurisme populiste » et de nouvelles « polémiques injustifiées ».

Anne Hidalgo estime que les frais de représentation encadrés permettent d’éviter les « petits arrangements » susceptibles de « corrompre la démocratie ».