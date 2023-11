Mairie de Paris : Anne Hidalgo décide de quitter Twitter (X)

Anne Hidalgo a fait le choix de quitter officiellement Twitter, le réseau social X d'Elon Musk.

Anne Hidalgo ne s’exprimera plus sur le réseaux social X. La maire de Paris vient d’annoncer ce lundi qu’elle quittait la plateforme. Le compte d’Anne Hidalgo rassemblait près de 1,5 million d'abonnés. La maire de Paris a justifié cette décision en publiant une tribune dans les colonnes du Monde.

A travers ce choix, elle critique le réseau social d’Elon Musk, une plateforme devenue « une arme de destruction massive de nos démocraties », selon elle :

« Manipulation, désinformation, amplification des pulsions de haine, harcèlement organisé, antisémitisme et racisme avéré (...) : la liste des dérives est infinie. Cette plateforme et son propriétaire agissent délibérément pour exacerber les tensions et les conflits. (…) Ce média est devenu un vaste égout mondial et nous devrions continuer de nous y précipiter ? ».

Cette décision d’Anne Hidalgo de quitter Twitter intervient après la polémique sur son voyage à Tahiti.

Auprès de BFM Paris Ile-de-France, l'entourage d'Anne Hidalgo a indiqué que son compte « sera fermé prochainement ».

Anne Hidalgo ne sera donc plus sur X lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 l’été prochain.