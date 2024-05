Maine-et-Loire : une professeure agressée au couteau par un élève de 18 ans

L'incident s’est produit ce lundi 27 mai, au lycée de L’Hyrôme, à Chemillé-en-Anjou, au nord de Cholet, vers 9h45.

Ce lundi 27 mai, une professeure d’anglais a été agressée à l’arme blanche par l’un de ses élèves à Chemillé-en-Anjou dans le Maine-et-Loire, ont indiqué dans un communiqué le procureur de la République d’Angers et la préfecture du Maine-et-Loire.

L’incident s’est produit au lycée de L’Hyrôme, à Chemillé-en-Anjou, au nord de Cholet, « vers 9h45 », selon le communiqué des autorités, également signé par le directeur des services départementaux de l’Éducation nationale. L’enseignante a été visée par une agression par arme blanche « par un élève de son cours, âgé de 18 ans ».

Après l’agression, l’élève s’est enfui « en passant par une fenêtre », et en abandonnant son arme. « Il a été interpellé très rapidement par la gendarmerie nationale, avec le concours efficace la police municipale que nous remercions pour sa diligence. Une quarantaine de gendarmes ont été mobilisés (COB de Chemillé, peloton motorisé Chemillé, PSIG de Cholet et brigade de recherche de Cholet, cellule d’investigation criminelle) », poursuit le communiqué.

La professeure a été blessée au visage, mais son pronostic vital n’est pas engagé. Selon le Courrier de l’ouest, qui a révélé l’information, la victime est une professeure d’anglais.

L’élève âgé de 18 ans a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre, et confiée à la brigade de recherche de Cholet. « Ce jeune majeur est totalement inconnu des services de police de gendarmerie ou de justice. Il ne s’était pas signalé défavorablement au sein de l’établissement », ont également précisé le parquet et la préfecture.

Suite à l’agression, l’établissement a été confiné toute la matinée, jusqu’à midi. Une cellule d’écoute psychologique a été ouverte pour les élèves et le personnel du lycée.

Selon son site internet, le lycée de l’Hyrome, qui se qualifie de « lycée à taille humaine » et accueille 160 élèves, est un établissement public qui « propose des formations spécialisées dans le domaine de la restauration rapide et collective d’un côté et des sciences du numérique de l’autre ».