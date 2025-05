COOPÉRATION EUROPÉENNE

Macron et Tusk signent à Nancy un traité pour refonder le partenariat franco-polonais

En ce 9 mai, Journée de l’Europe, Emmanuel Macron et Donald Tusk ont signé à Nancy un traité d’amitié renforcée entre la France et la Pologne. Dans un contexte de guerre en Ukraine et d’incertitudes transatlantiques, cet accord marque un tournant stratégique : il réaffirme la place croissante de Varsovie en Europe et ouvre la voie à une coopération approfondie en matière de défense, d’énergie et de sécurité.