Les services de renseignement américains révèlent qu’ils ne peuvent résoudre la question des origines de la pandémie de Covid-19 sans l’aide de la Chine

Une photographie du marché de Wuhan, en Chine, là où les premiers cas de Covid-19 ont été recensés.

Les responsables américains des services de renseignement ont déclaré que seule la Chine peut aider à résoudre les questions sur les véritables origines du Sars-Cov-2, selon des informations de Reuters :

« La coopération de la Chine serait très probablement nécessaire pour parvenir à une évaluation concluante des origines du COVID-19 ».

Le président Joe Biden a reçu cette semaine un rapport confidentiel des services de renseignement. Joe Biden a précisé que les Etats-Unis continueront de faire pression sur la Chine pour obtenir des réponses :

« Des informations critiques sur les origines de cette pandémie existent en République populaire de Chine, mais depuis le début, les responsables gouvernementaux chinois se sont efforcés d'empêcher les enquêteurs internationaux et les membres de la communauté mondiale de la santé publique d'y accéder », selon le communiqué de Joe Biden après la publication du rapport.

L'ambassade de Chine à Washington a publié un communiqué précisant que le rapport affirmait « à tort » que la Chine continuait d'entraver l'enquête et que ce « rapport fabriqué par les services de renseignement américain n'est pas scientifiquement crédible. (…) La recherche de l'origine est une question de science ; elle ne devrait et ne peut être laissée qu'aux scientifiques, et non aux experts du renseignement ».

L'ambassade de Chine à Washington a accusé le rapport de viser à « faire de la Chine un bouc émissaire », une approche qui « perturberait et saboterait la coopération internationale sur la recherche de l'origine et la lutte contre la pandémie ».