Les démissions au sein de la gendarmerie et de la police connaissent un niveau record

Selon la Cour des comptes, la France est confrontée à une importante vague de démissions chez les forces de l'ordre.

La gendarmerie nationale a sous-estimé le volume de départs de 3.000, et la police nationale de 2.500, selon un rapport de la Cour des comptes pour l’année 2022.

Dans un rapport d'avril 2023, « Analyse de l'exécution budgétaire 2022 », la Cour des comptes a recensé une inquiétante vague de démissions chez les forces de l'ordre.

D’après des informations de BFMTV, les chiffres des départs de la police et de la gendarmerie en 2022 sont supérieurs à ceux de 2021, qui constituaient un record. Cette année-là, la police avait enregistré 10.840 départs (soit 33% de plus en quatre ans) et la gendarmerie 15.078 (+25% sur la même période).

Le rapport de la Cour des comptes pointe également une évaluation erronée de ces départs par les autorités. Ils seraient en réalité bien plus importants que prévu :

« En 2022, la gendarmerie nationale a sous-estimé le volume de départs de 3.000 et la police nationale de 2.500 ».

Pour inverser cette tendance et ces vagues de départs, la police et la gendarmerie multiplient les campagnes de communication et de recrutement.