Les banques françaises ne sont « pas exposées » à la faillite de SVB, selon la Banque de France

Après la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank, les institutions tentent de rassurer sur les potentielles conséquences sur le plan financier et sur les risques de contagion.

Les banques françaises « ne sont pas exposées » à la banque américaine en faillite Silicon Valley Bank (SVB), a précisé ce lundi à l'AFP une porte-parole de la Banque de France, confirmant une information du Parisien.

A travers ce message, la Banque de France souhaite rassurer sur les éventuels risques de contagion après les déboires de cet acteur bancaire très implanté dans le secteur des nouvelles technologies aux Etats-Unis.

Deux autres banques ont aussi fait faillite aux Etats-Unis : Silvergate Bank et Signature Bank.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s’est exprimé sur cette situation sur l’antenne de France Info :

« Je ne vois pas de risque de contagion, donc il n'y a pas d'alerte spécifique. Nous avons des banques qui sont solides », « un système bancaire qui est solide » et « un ratio de liquidités qui est élevé », a-t-il indiqué en ajoutant que les établissements bancaires français avaient « des secteurs d'activité très diversifiés ».

Les banques françaises, comme le secteur dans son entier à travers le monde, sont malmenées en Bourse depuis vendredi dernier.

BNP Paribas plongeait lundi vers 15H30 de 6,32%, Société Générale de 6,11% et Crédit Agricole de 3,45%. Même si leurs actions demeurent en hausse comparé à leurs cours de début d'année, plus de 10 milliards d'euros de capitalisation se sont envolés en deux séances boursières.

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, sur un marché encore secoué par la série de faillites bancaires des derniers jours et le spectre d'une possible contagion, malgré des annonces fortes des autorités américaines pour garantir les dépôts.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,59%, l'indice Nasdaq reculait de 0,80%, l'indice élargi S&P 500 perdait 1,08%, et plusieurs banques régionales s'effondraient. La banque régionale américaine First Republic a dévissé de plus de 65% à l'ouverture de Wall Street.