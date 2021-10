Le prix Nobel de physique 2021 récompense la prédiction du réchauffement climatique

Le prix Nobel de physique 2021 a été décerné à Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann et Giorgio Parisi pour "leurs contributions à notre compréhension des systèmes physiques complexes", selon une annonce du comité Nobel ce mardi 5 octobre. L’Américain Syukuro Manabe et l’Allemand Klaus Hasselmann ont été plus spécifiquement récompensés pour leur modélisation physique du climat de la Terre, l’analyse quantitative des variations et la prédiction fiable du réchauffement climatique. L’Italien Giorgio Parisi, qui a reçu l’autre moitié du prix, est récompensé pour ses travaux visant à comprendre "comment le désordre et les fluctuations interagissent des échelles atomiques aux échelles planétaires".

Ils succèdent à Roger Penrose, Reinhard Genzel et Andrea Ghez, prix Nobel de physique en 2020 pour leurs découvertes sur les trous noirs.

Le lundi 4 octobre, le prix Nobel de médecine a récompensé des travaux sur la perception de la chaleur et de la pression.

Le prix Nobel de physique a donc été attribué à part égales entre deux découvertes fondamentales.