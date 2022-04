© Francois Mori / POOL / AFP

« J’approuve 90% de ce qu’il fait »

Le père d’Emmanuel Macron se confie sur le bilan de son fils à l’Elysée et estime que les « Français sont très ingrats »

Dans une interview à « L'Est Républicain », Jean-Michel Macron a évoqué le quinquennat de son fils, à quelques jours du second tour face à Marine Le Pen. Jean-Michel Macron considère que son fils « a beaucoup de courage » et que les Français « sont très ingrats, mais ce n'est pas nouveau ».