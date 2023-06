Le gouvernement confirme la dissolution des Soulèvements de la Terre mercredi en conseil des ministres

Gérald Darmanin a annoncé qu’il présenterait mercredi en conseil des ministres le décret de dissolution du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre, faisant valoir qu’« aucune cause ne justifie qu’on blesse des policiers et des gendarmes ».

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a confirmé, mardi 20 juin, la prochaine dissolution de l’association écologiste Les Soulèvements de la Terre (SLT) car « la cause climatique ne justifie pas qu’on aille caillasser des gendarmes sur un champ ». « On ne dissout pas une association en fonction de ses idées, on la dissout parce qu’il y a des exactions ou de la mise en danger de la sécurité publique, c’est le cas ici », a-t-il résumé.

Selon lui, Les Soulèvements de la Terre ont fait preuve « de violence à Sainte-Soline (lors d’une manifestation contre une retenue géante d’eau pour l’irrigation), en conviant des casseurs qui venaient de toute l’Europe avec des barres de métal, des boules de pétanque pour essayer de tuer des policiers ».

Jean-Luc Mélenchon a regretté mardi sur Twitter que ces militants soient « réprimés comme des terroristes qu’ils ne sont pas ». Ils « doivent être écoutés. (…) L’urgence écologique doit être comprise », a déploré le leader de La France insoumise (LFI).

Dans un communiqué publié le 15 juin, SLT dit contester « le fondement juridique comme matériel de cette dissolution » et vouloir engager « un recours contre cette mesure liberticide si elle était prononcée ». « Nous le redisons aujourd’hui, nous sommes un vaste mouvement, pas un “groupuscule” ni une “nébuleuse d’activistes”. Nous ne sommes pas une association ni une organisation avec de quelconques “dirigeants”, mais une constellation de coordinations, d’assemblées et de coalitions qui construisent des actions de terrain au plus près des luttes locales ».