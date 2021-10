Le dispositif de surveillance des bracelets électroniques a connu une importante panne dans la journée de lundi

Lors de cet incident, le système de contrôle judiciaire via les bracelets électroniques a donc cessé de fonctionner en région parisienne, et ce, pendant plusieurs heures. L’information a été révélée ce mardi par BFMTV. La panne trouverait son origine dans un souci technique de communication entre le logiciel Saphir et les opérateurs téléphoniques.